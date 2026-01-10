أقرّ رئيس نادي الشباب عبدالعزيز بن فهد المالك، بصعوبة المرحلة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن ما يحدث يُعد مؤلماً على جميع المنتمين للكيان الشبابي، سواء من جماهير أو محبين أو متابعين في الوسط الرياضي، في ظل حالة القلق والخوف التي تُخيّم على المشهد العام للنادي.



وأوضح المالك، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بعد خسارة فريقه من أمام التعاون بنتيجة 2-0، إذ قال: «إن إدارة النادي تُدرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الحساسة»، مشدداً على أن مبدأ الأمانة والشفافية سيكون حاضراً في التعامل مع كافة الملفات المتعلقة بوضع الشباب، وأشار إلى أنه سيتم توضيح كل ما يخص النادي بشكل كامل من خلال لقاءٍ خاص، يسبق مواجهة الفريق المرتقبة أمام نيوم، وذلك لوضع الجماهير والرأي العام في صورة ما يجري داخل أروقة النادي.



وأضاف رئيس الشباب أن النادي يمر بظروف صعبة لم يسبق أن مر بها هذا الكيان العريق، على مختلف الأصعدة، الأمر الذي انعكس على استقرار الفريق ومسيرته خلال الموسم الحالي. وأكد أن هذه التحديات تتطلب وقفة جادة من الجميع، سواء من الإدارة أو الأجهزة الفنية والإدارية أو اللاعبين، إلى جانب الدور المحوري لجماهير الشباب في دعم الفريق خلال هذه المرحلة.



وشدّد المالك على أن جماهير «الليث» كانت ولا تزال عنصراً أساسيّاً في مسيرة النادي، معرباً عن ثقته الكبيرة بقدرتهم على الوقوف خلف فريقهم في هذه الظروف الاستثنائية، لما لذلك من أثر مباشر في تعديل المسار واستعادة التوازن خلال المرحلة المقبلة.



واختتم رئيس نادي الشباب حديثه بتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب الهدوء والثقة والعمل المشترك، مبيناً أن الإدارة ستواصل بذل أقصى الجهود من أجل تجاوز هذه الفترة الصعبة، والحفاظ على مكانة الشباب وتاريخه، متمنياً أن تشهد الأيام القادمة تحسناً ملموساً ينعكس إيجاباً على نتائج الفريق ومسيرته في المنافسات المقبلة.