كسب فريق الاتحاد نظيره الخلود بأربعة أهدافٍ دون مقابل، في المباراة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).



وجاءت أهداف اللقاء مبكرة، إذ افتتح فريق الاتحاد التسجيل من ركلة جزاء نفذها اللاعب كريم بنزيما عند الدقيقة (13)، قبل أن يضيف الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين (28) و(35)، فيما أحرز اللاعب البديل صالح الشهري الهدف الرابع عند الدقيقة (84)، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد.



وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى (26) نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، فيما تجمّد رصيد الخلود عند (12) نقطة في المركز الـ12 مؤقتاً، لحين اكتمال مباريات الجولة.