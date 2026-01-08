يلتقي المنتخب السعودي نظيره الأردني غدًا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن فيصل في جدة.



ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق فوزه الثاني في البطولة لضمان التأهل للدور ربع النهائي، في حين يطمح المنتخب الأردني إلى تحقيق فوزه الأول بعد خسارته أمام فيتنام التي تتصدر الترتيب برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام السعودية.



وشدد المدير الفني للمنتخب السعودي لويجي دي بياجيو، على رغبته في رؤية أداء أكثر حدة أمام الأردن، قائلًا: «نحتاج إلى التحسن على صعيد الأداء والثبات، واللاعبون لم يفقدوا صبرهم، وتمكنا من العودة بفوزٍ مهم، لقد قدموا مستوى جيدًا للغاية بالجولة الماضية».



وأكد أن المنتخب عانى قليلًا بعد تقلص عدد لاعبي قرغيزستان إلى عشرة لاعبين، مشيرًا إلى إضاعة ضربة جزاء، مبينًا أنه على مدار العام ونصف العام الماضيين، أثبت الفريق قدرته على تقديم كرة قدم جيدة بصورة ثابتة، إلا أن هناك مجالًا أكبر للتطور.



وفي المقابل، أوضح مدرب منتخب الأردن عمر نجحي أن المواجهة تمثل اختبارًا صعبًا للفريق، خاصة بعد الخسارة في الجولة الأولى، مؤكدًا أن المنتخب لم يكن أمامه خيار سوى خوض التحدي ومحاولة تجاوزه، مشددًا على أن الجهاز الفني كان مستعدًا لجميع السيناريوهات المحتملة، إلا أن ما حدث لم يكن متوقعًا.



واختتم حديثه بالتشديد على أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، وأن الفريق سيبذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين.



يُذكر أن المنافسات تتواصل ضمن المجموعة الأولى وسط تنافس قوي بين المنتخبات الأربعة.