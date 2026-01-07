اشتعل الصراع على لقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الحالي، إذ يعتلي «الصدارة» النجمان النصراويان كريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس بـ13 هدفاً، وفي «الوصافة» مهاجم فريق الخليج جوشوا كينغ بـ11 هدفاً، وفي المركز الثالث الجناح الاتفاقي جورجينيو فينالدوم بـ9 أهداف، وفي المركز الرابع يتواجد مهاجما فريق القادسية جوليان كينيونيس، وماثيو ريتجي، ومهاجم فريق الأهلي إيفان توني بـ8 أهداف.



وستشهد مباريات الجولة 14 في دوري روشن استمرار المنافسة على لقب «الهداف»، وسيستضيف غدا(الخميس) فريق الهلال نظيره الحزم الساعة 5:55 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، فيما يستضيف فريق النصر نظيره القادسية الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأول بارك في الرياض، ويحل فريق الاتفاق ضيفاً على نظيره النجمة الساعة 8:30 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)، وتتواصل المباريات(الجمعة) القادم بلقاء يجمع فريقي الخليج وضمك الساعة 4:10 عصراً، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويلتقي فريق التعاون مع نظيره الشباب الساعة 6:05 مساء، ويواجه فريق الاتحاد نظيره الخلود 8:30 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وتختتم المباريات (السبت) القادم بمواجهة فريقي نيوم والفتح الساعة 5:00 مساء، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ويلاقي فريق الرياض نظيره الفيحاء الساعة 6:00 مساء، على ملعب الأول بارك في الرياض، ويحل فريق الأهلي ضيفاً على فريق الأخدود الساعة 8:30 مساء، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.