تحدث مدرب برشلونة السابق كيكي سيتين عن تجربته مع الفريق الكتالوني، مؤكداً أنه لا يشعر بأي ندم على تفضيل عرض برشلونة على أحد العروض التي تلقاها من مصر خلال تلك الفترة.

وكان اسم كيكي سيتين قد ارتبط بتولي القيادة الفنية لفريق بيراميدز المصري في عام 2020، قبل أن يتلقى المدرب الإسباني عرضاً مفاجئاً من برشلونة، وهو ما غيّر وجهته.

اختلاف الظروف بين الماضي والحاضر

وقال سيتين في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «لست نادماً على تدريب برشلونة بدلاً من الذهاب إلى مصر، صحيح أنني كنت أتمنى أن يكون الوضع مختلفاً، ففي الوقت الحالي يمر برشلونة بمرحلة رائعة، يضم شباباً متحمسين، إلى جانب أجواء إيجابية داخل الفريق، لكن للأسف الوضع كان مختلفاً تماماً عندما توليت المهمة».

مستحقات برشلونة انتهت.. وأزمة مع فياريال

وعن مستحقاته المالية لدى برشلونة، أوضح سيتين: «تم حلّ كل شيء الآن، استغرق برشلونة من ثلاث إلى أربع سنوات لدفع مستحقاتي، لكنهم سددوا جميع الأموال المستحقة، ولم يعد عليهم أي شيء».

وختم: «حالياً أنتظر مستحقاتي لدى فياريال، إذ لم أتلقَ أي مبالغ حتى الآن، رغم مرور نحو ثلاث سنوات، القضية معروضة أمام المحكمة، ولم أتوقع أن تحدث مثل هذه الأمور في أندية كبيرة».