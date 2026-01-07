اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، معسكره الخارجي الذي أقيم في تركيا، ضمن المرحلة الخامسة من برنامجه الإعدادي المكثف لخوض غمار البطولة الآسيوية الـ (22)، والمقرر انطلاقها في دولة الكويت خلال شهر يناير الجاري.



وخاض أخضر اليد مواجهتين دوليتين وديتين أمام المنتخب التركي انتصر في الأولى وخسر في الثانية، إذ هدفت إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، ضمن خطة الإعداد التدريجي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.



ومن المقرر أن تنطلق المرحلة السادسة من البرنامج الإعدادي بعد غدٍ الخميس، وتستمر حتى (13) يناير 2026، حيث تتخللها مواجهتان وديتان في يومي (10) و (11) يناير، للوقوف على الجاهزية النهائية قبل التوجه إلى الكويت لخوض غمار البطولة الآسيوية.



وكان البرنامج الإعدادي قد مر بعدة مراحل سابقة، إذ انطلقت المرحلة الأولى بمعسكر داخلي أُقيم في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 8 إلى (13) ديسمبر 2025، وركز على الإعداد البدني وتهيئة اللاعبين، أعقبها المرحلة الثانية التي شهدت خوض مواجهتين وديتين أمام المنتخب القطري في الدوحة خلال الفترة من (14) إلى (18) ديسمبر 2025، بهدف رفع النسق التنافسي.



وفي المرحلة الثالثة، أقام الأخضر معسكرًا داخليًّا في المنطقة الشرقية خلال الفترة من (20) إلى (24) ديسمبر 2025، خُصص لتعزيز الجوانب الفنية ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، قبل الانتقال إلى المرحلة الرابعة التي أُقيمت في جورجيا خلال الفترة من (25) إلى (31) ديسمبر 2025، التي شهدت خوض مباراتين وديتين أمام منتخب جورجيا، أسهمتا في تقييم مستوى الفريق قبل المرحلة الختامية.



ويأتي هذا البرنامج الإعدادي المتكامل ضمن خطة شاملة تهدف إلى تجهيز أخضر اليد بالشكل الأمثل، لتحقيق مشاركة مميزة ونتائج إيجابية في الاستحقاق الآسيوي القادم.