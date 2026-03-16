تحدثت الفنانة المصرية شيري عادل عن استعدادها للمسلسل الرمضاني «فن الحرب»، موضحة أنها حرصت على قراءة السيناريو عدة مرات لفهم أبعاد شخصية «مي» وتحليل دوافعها النفسية، مشيرة إلى وجود بعض الصفات المشتركة بينهما، رغم اختلاف التجارب التي تمر بها الشخصية داخل الأحداث.

وأوضحت الفنانة، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، أن التحدي الأكبر كان في تجسيد التحولات النفسية التي تعيشها الشخصية مع تطور الأحداث، إذ تتغير «مي» تدريجياً، ما تطلب تقديم هذا التحول بشكل مقنع للمشاهد.

التعاون مع يوسف الشريف

كما أعربت شيري عادل عن سعادتها بالتعاون مجدداً مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدة أن العمل معه يحمل دائماً طابعاً خاصاً بفضل اهتمامه بالتفاصيل وحرصه على تقديم أفكار مختلفة.

إيقاع سريع في التصوير

وأضافت أن طبيعة المسلسل تعتمد على الإيقاع السريع والتوتر الدرامي، ما يتطلب تركيزاً كبيراً أثناء التصوير للحفاظ على صدق الأداء وإيصال مشاعر الشخصية بشكل حقيقي للجمهور.

صناع وفريق العمل

وشارك في بطولة مسلسل «فن الحرب»، بجانب يوسف الشريف، كل من ريم مصطفى، شيري عادل، كمال أبو رية، إنجي سلامة، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، محمد عبده ومحمد ناصر. والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب توبة.