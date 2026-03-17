ارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى أكثر من 5 دولارات للجالون للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، وسط استمرار حرب إيران في تعطيل الإمدادات، ما يضيف ضغوطاً جديدة على قطاعات واسعة ضمن أكبر اقتصاد في العالم.



وبلغ متوسط سعر التجزئة على مستوى البلاد 5.044 دولار للجالون، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأمريكية (AAA)، مسجلاً تسارعاً في ارتفاع سعره منذ بدء الصراع.



وقد أدت الحرب إلى شبه توقف لإمدادات الوقود والنفط الخام والغاز الطبيعي والأسمدة من الخليج العربي، في ظل بقاء مضيق هرمز مغلقاً فعلياً أمام حركة الشحن.



شريان حيوي



وفي بعض الولايات الأمريكية، تجاوزت أسعار الديزل بالفعل مستوى 5 دولارات، كذلك صعدت أسعار زيت التدفئة المنزلي -الذي يُعد عملياً بديلاً مكافئاً للديزل- فوق 5 دولارات أيضاً، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.



وبالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فإن استمرار ارتفاع أسعار الوقود لفترة مطولة قد يضغط على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بوقت لاحق من هذا العام.



ويُعد الديزل شرياناً حيوياً لقطاعات الشحن والزراعة والبناء في الولايات المتحدة، وأي قفزة في أسعار التجزئة ستنعكس على الاقتصاد الأوسع.



وارتفع سعره بوتيرة أسرع من معظم المنتجات النفطية الأخرى؛ نظراً لأن مصافي التكرير في الخليج العربي تُعد من الموردين الرئيسيين لهذا الوقود.