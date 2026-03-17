ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين في المملكة بنسبة 0.4% خلال شهر يناير 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2025، وذلك بحسب ما كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء.



وأوضحت البيانات أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.1% وأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.8%، وأسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 11.5%.



وسجلت أسعار الصناعة التحويلية ارتفاعاً بنسبة 0.1%، مدعوماً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات الغذائية بنسبة 0.2% وارتفاع أسعار نشاط صنع الفلزات القاعدية بنسبة 2.7%، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة) باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 4.0%، ونشاط صنع الملبوسات بنسبة 5.6%، في حين سجلت أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة انخفاضا بلغت نسبته 0.6%.



المواد الكيميائية



وبحسب البيانات، انخفضت أسعار كل من نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1% ونشاط صنع الورق ومنتجات الورق بنسبة 0.8% ونشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 0.5%.



وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 1.8%، كما شهد ت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ارتفاعاً بنسبة 11.5% في شهر يناير 2026.



وعلى أساس شهري، سجلت أسعار الصناعة التحويلية ارتفاعاً بنسبة 1%، مدفوعة بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.8%،وأسعار نشاط ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.4%، وأسعار نشاط ُصنع المنتجات الغذائية بنسبة 0.5%.



تغيرات نسبية



وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا بنسبة 0.4%، وشهدت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ارتفاعاً بنسبة 0.2% في شهر يناير 2026، مقارنة بشهر ديسمبر 2025.



يذكر أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في أسعار المنتجات المحلية اعتماًدا على بيانات مسح أسعار المنتجين، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط: التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز، وإمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.