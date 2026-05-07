«أنا عاطفي.. وفي هذه اللحظة سأبكي».. تلك التصريحات التي تفوه بها رئيس ومالك نادي الخلود الأمريكي السيد بن هاربورغ الذي تحدث لوسائل الإعلام في تصريح أشبه بـ«العاطفي» حول المواجهة المرتقبة بين ناديه والهلال، خلال نهائي كأس الملك يوم الجمعة القادمة.



معربًا عن تطلعه لتحقيق إنجاز تاريخي يُحسب للنادي، في واحدة من أهم المحطات في مسيرته منذ توليه المسؤولية، وكان الخلود قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد مشوار مميز، نجح خلاله في إقصاء الاتحاد من الدور نصف النهائي بركلات الترجيح (5-4)، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2)، في مواجهة مثيرة شهدت ندية كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، ليواصل الفريق مفاجآته ويضرب موعداً مع الهلال على اللقب.



وقال بن هاربورغ في تصريحات لوسائل الإعلام: أنا شخص عاطفي للغاية، وفي حال حققنا اللقب أمام الهلال، سأنهار من البكاء من دون أدنى شك، فهي ستكون لحظة رائعة واستثنائية في تاريخ النادي.



وأضاف: في مثل هذه المباريات تشعر وكأن حياتك على المحك، لذلك إذا فزنا، سأذوب من شدة التأثر، نحن نعيش حلمًا كبيرًا، ونتمنى التتويج، كما نأمل في دعم جماهير الأندية الأخرى، مثل الأهلي والاتحاد، كما ذكرت سابقًا.



وتابع حديثه: «المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، فالهلال فريق قوي ومتمرس في مثل هذه النهائيات، ويمتلك خبرات كبيرة، كما أنه سيحظى بالنسبة الأكبر من التذاكر، وهو ما يمنحه أفضلية جماهيرية واضحة، لكننا سنحاول تعويض ذلك بالروح القتالية والتركيز داخل الملعب».



واختتم: علينا أن نتكاتف جميعًا داخل النادي، من جهاز فني ولاعبين وجماهير، وأن نظهر بأفضل صورة ممكنة في هذه المباراة، لأن مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيرًا، وعلينا استغلالها بالشكل الأمثل.