اعترف لاعب أتلتيك بلباو إينياكي ويليامز، أن فريقه الأقل ترشيحاً للفوز بلقب السوبر الإسباني الذي ينطلق غداً (الأربعاء) ويستمر حتى الأحد 11 يناير، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بمشاركة 4 من أبرز الأندية الإسبانية، بإشراف وتنظيم وزارة الرياضة.



ويشارك في البطولة؛ برشلونة (بطل الدوري الإسباني وبطل كأس ملك إسبانيا لموسم 2024 – 2025)، وريال مدريد (وصيف الدوري الإسباني ووصيف كأس ملك إسبانيا للموسم ذاته)، إلى جانب أتلتيكو مدريد (صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني)، وأتلتيك بلباو (صاحب المركز الرابع).



وقال ويليامز: «نتطلع لبدء عام 2026 بصورة إيجابية»، مؤكداً أن الفريق جاء إلى المملكة بهدف تحقيق الفوز وإسعاد جماهيره.. «البعض قد لا يعرف بلباو بالشكل الكافي مقارنة بالأندية الكبيرة، إلا أن الفريق يسعى لإثبات مكانته وتقديم صورة تعكس قيمته الحقيقية، رغم عدم اعتباره المرشح الأبرز بين الفرق الأربعة المشاركة». وأضاف: «تمكنا من الفوز بالسوبر ضد ريال مدريد وبرشلونة في السابق، والآن لدينا فرصة أمام برشلونة لبدء 2026 بشكل جيد. نريد أن يشعر الناس بالفخر بفريقهم وأن يتعرفوا عليه، وسنسعى لذلك».



وأضاف أن أتلتيك لن يستسلم رغم التحدي أمام برشلونة: «قد نكون الأقل ترشيحاً للفوز من بين الفرق الأربعة، لكن هذا له جانب إيجابي، إذ يمكننا مفاجأتهم وربما يدخلون المباراة بارتياح بعض الشيء».



وعن تصريحات سابقة حول السوبر، قال اللاعب: «أحياناً أحاول أن أكون صادقاً، وقد لا تكون الطريقة أو الكلمات مناسبة تماماً، لكن نيتي هي مصلحة النادي وجماهيرنا. من المؤسف أننا لن نتمكن من اللعب أمام جمهورنا بالكامل كما لو كان في إسبانيا». وبخصوص مواجهة برشلونة، أشار إلى صعوبة المهمة بسبب أسلوب اللعب الهجومي للفريق الكتالوني وسرعته، لكنه أضاف: «علينا استغلال المساحات، ولدينا لاعبون سريعون وصناع لعب جيدون»، وتابع: «كرة القدم تعتمد على التفاصيل، وبإمكاننا إحداث المفاجأة كما فعلنا في 2021».