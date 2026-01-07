استعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس، جانباً لافتاً من حياته بعيداً عن المستطيل الأخضر، كاشفاً عن مجموعة استثنائية من المقتنيات الفاخرة التي تعكس شغفه وعشقه للتميز، تتقدمها طائرة خاصة فاخرة، ومروحية حديثة، ونسخة نادرة للغاية من سيارة «باتموبيل» المستوحاة من أفلام باتمان الشهيرة.

وأكد نيمار أن أحلامه «قد تحققت»، بعد أن أنفق ما يقارب 1.3 مليون جنيه إسترليني لاقتناء سيارة «باتموبيل» الفريدة، رغم علمه المسبق بعدم إمكانية قيادتها على الطرق العامة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «ذا صن»، فقد جرى نقل نسخة «باتموبيل» المقلدة -التي استغرق تصنيعها ثلاث سنوات بمشاركة فريق مكوّن من 50 متخصصاً- من متحف «دريم كار» بالقرب من ساو باولو، لتستقر أخيراً في المرآب الشخصي للنجم البرازيلي.

ورغم تكلفتها الباهظة، تظل السيارة تحفة فنية مخصصة للعرض فقط، لا للاستخدام اليومي، وهو ما لم يُقلّل من قيمتها الرمزية لدى نيمار، الذي علّق على صورة تجمع مقتنياته الثلاث بقوله: «الأحلام يمكن أن تتحقق».

ويُعرف الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل بعشقه الكبير لشخصية «باتمان»، إذ سبق أن حضر العرض الأول لفيلم The Batman في باريس عام 2022، إلى جانب نجمَي الفيلم روبرت باتينسون وزوي كرافيتز.

ومع امتلاكه مروحية خاصة تُقدَّر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني، وطائرة Dassault Falcon 900LX خاصة تصل قيمتها إلى قرابة 37 مليون جنيه إسترليني، فإن إضافة «باتموبيل» الجديدة ترفع قيمة هذه المجموعة وحدها إلى ما يقارب 50 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المقتنيات لا تمثل سوى جزء بسيط من ثروة نيمار، إذ يضم أسطوله مجموعة مذهلة من السيارات الفاخرة اقتناها العام الماضي.

وكان نيمار قد أمّن مستقبله المالي مبكراً بفضل مسيرته اللامعة مع سانتوس، ثم برشلونة، وبعدها باريس سان جيرمان.