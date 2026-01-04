تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية نحو المملكة العربية السعودية لمتابعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 والتي ستنطلق يوم بعد غد (الثلاثاء)، بمشاركة 16 منتخباً يتنافسون على رفع الكأس القارية المرموقة.



وتعِدُ البطولة بالكثير من الإثارة، وقبل انطلاق مباريات الجولة الافتتاحية، يستعرض الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجموعة من أبرز الإحصاءات والحقائق اللافتة.



محطة الحسم



ستتركز أنظار المنتخبات الـ16 منذ صافرة البداية على المباراة النهائية، المقررة على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، الذي سيستضيف أيضاً 9 مباريات أخرى. كما ستقام عدة مباريات على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة أيضاً، فيما تحتضن الرياض المباريات على استاد الأمير فيصل بن فهد واستاد الشباب.



هل تُحقق اليابان اللقب مُجدداً؟



تتويج اليابان بلقب نسخة 2024 جعلها أول منتخب يُحرز الكأس مرتين. والآن خاض الفريق مشواراً مميزاً في التصفيات، تصدّر خلاله المجموعة الثانية بسهولة مُسجلاً 11 هدفاً مقابل تلقيه هدفين فقط، لتحصل كتيبة المدرب غو أويوا على ثقة كبيرة لدخول البطولة بطموح أن تصبح أول من يحقق اللقب مرتين متتاليتين.



القوة الهجومية الأسترالية



رغم تألق اليابان، إلا أنها لم تكن المنتخب الأكثر تسجيلاً خلال التصفيات، إذ ذهبت هذه الأفضلية إلى أستراليا التي أحرزت 20 هدفاً. وجاء الأردن ثانياً بفارق هدف واحد، فيما كان منتخب قطر برصيد 17 هدفاً من أبرز المنتخبات تهديفياً أيضاً. في المقابل، كان منتخب فيتنام الأقل تسجيلاً بين متصدري المجموعات الـ11، بـ4 أهداف فقط.



تصفيات مثالية



رغم قلة أهدافه، كان منتخب فيتنام من بين 7 منتخبات حققت العلامة الكاملة في التصفيات. وانضم إليه كل من الأردن (المجموعة الأولى)، اليابان (المجموعة الثانية)، قطر (المجموعة الثامنة)، إيران (المجموعة التاسعة)، جمهورية كوريا (المجموعة العاشرة)، وسورية (المجموعة الحادية عشرة).



صلابة دفاعية



المنتخبات التي ستواجه أستراليا وجمهورية كوريا وفيتنام ستكون أمام اختبار صعب، بعدما حجزت المنتخبات الثلاثة مقاعدها في النهائيات دون أن تهتز شباكها بأي هدف خلال التصفيات.



هل تفعلها تايلند أو فيتنام؟



3 مناطق قارية تابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنتجت أبطالاً في النسخ الست الماضية؛ إذ توّجت اليابان (2016 و2024) وجمهورية كوريا (2020) عن شرق آسيا، فيما حقق العراق (2013) والسعودية (2022) اللقب عن غرب آسيا، ورفع منتخب أوزبكستان راية وسط آسيا في عام 2018.



ولم يتأهل أي منتخب من جنوب آسيا إلى نسخة 2026 في السعودية، لكن اتحاد آسيان ممثلاً بتايلند وفيتنام، ستتجه الأنظار إليه لمحاولة تقديم تحدٍ حقيقي لمنطقة جنوب شرق آسيا.



جمهورية كوريا.. حضور لافت



لم تفشل جمهورية كوريا أبداً في تجاوز دور المجموعات في جميع مشاركاتها السابقة، وبلغت على الأقل الدور قبل النهائي في النسخ الأربع الأولى. وحتى اليابان، التي خرجت مرة واحدة من دور المجموعات، لا تضاهي هذا السجل المُميز لمنافستها من شرق آسيا.



قرغيزستان ولبنان ينضمان للمشهد



سيخوض منتخبا قرغيزستان ولبنان مشاركتهما الأولى في النهائيات، ليرتفع عدد المنتخبات التي شاركت في تاريخ البطولة إلى 27 منتخباً. وسيحاول المنتخبان تجاوز إنجاز إندونيسيا، التي أنهت مشاركتها الأولى قبل عامين في المركز الرابع.