شدد مدرب الأهلي ماتياس يايسله احترامه الشديد لمدرب النصر «جيسوس»، وجميع المدربين، مؤكدًا أن العمل قبل إي مواجهة يتركز على دراسة نقاط القوة والضعف لدى الخصوم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين «روشن السعودي»، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال: «المواجهة كانت مثيرة واستمتع بها الجميع»، مشيرًا إلى أن فريقه نجح في تحقيق الفوز رغم الغيابات المؤثرة.



واختتم يايسله حديثه بالتأكيد على أن الإصرار كان مفتاح الانتصار رغم الغيابات، مضيفًا: «الإنسان في حياته يجب أن يكون واثقًا ومؤمنًا بنفسه والغيابات خلقت حافزًا إضافيًا لدى اللاعبين، وبهذا الإيمان وهذه الروح تمكنا من الفوز»، مقدمًا شكره لجميع اللاعبين على ما أظهروه من التزام وتجاوز للظروف الصعبة.



من جانبه أكد مدرب النصر «جيسوس» أن فريقه واجه منافسًا محترمًا، مبينًا أن الأداء الدفاعي لفريقه لم يكن بالمستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن الفريق لم يكن يستحق الخسارة، وأن آخر (20) دقيقة شهدت تكافؤًا كبيرًا في الأداء.



وأشار إلى أن الدوري بات أكثر إثارة في الفترة الحالية، مع وجود ثلاثة أندية مرشحة للمنافسة على اللقب، مؤكدًا العمل على تجهيز الفريق للمواجهات القادمة، مبينًا أن فريقه يمتلك القدرة على التسجيل، إلا أنه يستقبل الأهداف، لافتًا إلى أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وأن الأهلي فاجأهم خلال المواجهة.



وأوضح جيسوس أن فترة الانتقالات الشتوية ستشهد بعض التغييرات، مشيرًا إلى أن الفريق تعادل في إحدى المباراتين الأخيرتين وخسر الأخرى، مع التطلع للاستفادة من الفترة الشتوية القادمة.



وعن استبدال سعد الناصر، أكد جيسوس أن القرار كان فنيًا بين شوطي المباراة، إذ أشار إلى إجراء تغييرات على مركزي الظهيرين، في محاولة لإغلاق الأطراف وعرض الملعب.