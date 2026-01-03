كشف مصدر خاص لـ«عكاظ» أن نادي النصر اتفق بشكل نهائي مع مهاجم المنتخب السعودي ونادي الهلال عبدالله الحمدان على عقد لمدة موسمين ونصف الموسم، إضافة إلى عام إضافي.



‏وكشف المصدر ذاته أن الاتفاق بين الطرفين على معظم تفاصيل العقد الجديد شبه مكتمل، فيما ينتظر النصر انتهاء عقد اللاعب مع ناديه لإعلان التوقيع بشكل رسمي.



ويعتبر الحمدان من اللاعبين الذين يعول عليهم المستقبل في الكرة السعودية، ويُعرف بمهاراته الهجومية وقدرته على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، حيث نشأ في أكاديمية نادي الشباب ولعب فيه لفترة وتدرج في المراحل السنية، وانضم بعدها إلى نادي الهلال حيث أصبح من العناصر المهمة في الفريق، ويمتلك إحصاءات جيدة مع الفريق في مختلف المسابقات، حيث سجل أهدافاً وقدم تمريرات حاسمة.



وعلى صعيد المنتخب كان أول ظهور للحمدان دولياً في شهر سبتمبر لعام 2019، وسجل هدفه الأول مع المنتخب في أكتوبر 2019 ضد سنغافورة في تصفيات كأس العالم، وشارك في العديد من البطولات منها كأس الخليج العربي، حيث سجل هدفين في نسخة 2024.