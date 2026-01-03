تداولت الصحف العالمية خسارة نادي النصر الأولى له خلال بداية السنة الجديدة 2026 وبالدوري بعد سلسلة من الانتصارات وعدم الخسارة من أي فريق التقى الأصفر، بقيادة كريستيانو رونالدو، أمام الأهلي بـ3 أهداف مقابل هدفين ضمن كلاسيكو الكرة السعودية، حيث قالت:



أداء باهت



أولى الصحف التي تحدثت عن الخسارة «AS» الإسبانية التي قالت: تلقى النصر هزيمة ساحقة في مباراته الأولى هذا العام، أخطاء دفاعية متكررة لم تترك للفريق أي فرصة، فيما قدّم نجومه بمن فيهم كريستيانو رونالدو أداءً باهتاً للغاية، بعيداً كل البعد عن مستواه المعهود، وأضافت: تبدأ السنة الجديدة بخسارة وبمستوى متدنٍ، ذلك الأمر قد يفقد النصر صدارة الدوري خلال الجولات القادمة.



بداية سيئة



فيما قالت صحيفة «MARCA» الإسبانية: بداية سيئة للعام بالنسبة لكريستيانو، فهو لا يسجل، والنصر يخسر، وقد يفقد الصدارة، وزادت: فشل النجم البرتغالي في التسجيل، وقدم أداءً باهتاً دون أن يخلق أي فرصة، وخسر فريقه النصر بنتيجة 3-2 أمام الأهلي، صاحب المركز الرابع حالياً في الترتيب، ويواجه رجال المدرب جيسوس الآن خطر فقدان صدارتهم في الدوري السعودي إذا فاز الهلال، الذي يتأخر عنه بنقطتين، في مباراتهم الأحد القادم.



الضربة القاضية



وقالت صحيفة «corrieredellosport» الإيطالية: تعرض كريستيانو رونالدو للضربة القاضية في السعودية، كارثة كاملة، أداء مخيب للآمال للاعب، بدأت سنة 2026 بهزيمة للاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق كريستيانو رونالدو، الذي قاد فريقه النصر إلى خسارة 3-2 أمام الأهلي في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وأضافت: المباراة المجنونة انتهت بـ«كارثة» لرونالدو وزملائه.



الخسارة الأولى



آخر الصحف التي تحدثت عن خسارة النصر أمام الأهلي صحيفة «abola» البرتغالية التي قالت: يخسر النصر للمرة الأولى، والصدارة في خطر، حيث تلقى فريق كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وخورخي جيسوس هزيمة خارج أرضه أمام الأهلي.



وأضافت: بعد 10 انتصارات وتعادل تلقى النصر أول هزيمة له في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025/2026، وخسر الفريق بقيادة رونالدو وفيليكس بنتيجة 2-3.