أشاد أسطورة كرة القدم المصرية حسن شحاتة، بالمستوى الذي يقدمه منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حالياً في المغرب.

صدارة مستحقة وتأهل لدور الـ16

وتأهل منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1، والتغلب على جنوب أفريقيا 1-0، والتعادل مع أنغولا 0-0.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري ضد بنين يوم الإثنين القادم، في مواجهة حاسمة على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.



حسن شحاتة

مكاسب عديدة في دور المجموعات

وقال حسن شحاتة في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «منتخب مصر قدم مستوى جيداً في دور المجموعات وحقق مكاسب عدة، أبرزها القدرة على العودة في النتيجة أمام زيمبابوي بالجولة الأولى وفرض السيطرة الهجومية، ثم الفوز الصعب والمهم على جنوب أفريقيا في الجولة الثانية، رغم خوض الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد محمد هاني، إضافة إلى إتاحة الفرصة للبدلاء في المباراة الثالثة للاطمئنان على جميع العناصر».

وأضاف: «مكاسب دور المجموعات رفعت الروح المعنوية للاعبي المنتخب والجهاز الفني، ما يعزز فرصهم في الأدوار الإقصائية ومواصلة المشوار نحو اللقب».

أفضل 3 لاعبين

وأوضح أن محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد الشناوي هم الأفضل في صفوف منتخب مصر خلال مرحلة دور المجموعات.

ثقة في حسام حسن والجيل الحالي

وتابع المدير الفني التاريخي للمنتخب المصري، أن منتخب بلاده قادر على حصد لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 تحت قيادة حسام حسن، بعدما أظهر ثقة في دور المجموعات».

إنجاز تاريخي لا يُنسى

يُذكر أن حسن شحاتة، الملقب بـ «المُعلّم» ، قاد منتخب مصر للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، في إنجاز تاريخي غير مسبوق في سجل الكرة الأفريقية.