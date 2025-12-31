القطاع الرياضي في المملكة شهد تحولاً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم تكن بعض الألعاب تمتلك اتحاداً رياضياً معنياً بها أو أي ممارسة منظمة، إذ أصبحت المملكة اليوم، تضم نحو 97 اتحاداً رياضياً، إضافة إلى منشآت وبُنى تحتية يجري تطويرها ضمن أهداف رؤية 2030، حيث أصبحت هذه الفرص متاحة لجميع فئات المجتمع بفضل جهود الجهات الرسمية، وستُصنع بسواعد الشباب، ليس فقط على مستوى المنافسات الرياضية، بل أيضاً في المجالات المرتبطة بالقطاع مثل الإدارة، والتمويل، والتسويق، وغيرها من التخصصات الداعمة، لتحويلها إلى واقع ملموس من خلال طاقات الشباب وهمتهم، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة وترسيخ حضورها في المشهد الرياضي الإقليمي والدولي.

قرار تاريخي

صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الرياضة، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، لتعزز مسيرة تطويره، بما يواكب مكانة المملكة وطموحاتها الكبيرة، إذ يأتي هذا النظام ليؤسس إطاراً تنظيمياً حديثاً، يرفع من كفاءة القطاع الرياضي، ويكرس مفاهيم الحوكمة، ويتيح فرصاً واعدة للاستثمار وتنمية المواهب، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية، وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، عبر توفير آليات نظامية وميسرة، تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.

توطين المهن

بدء تطبيق قرار توطين 12 مهنة من بينها (مدرب رياضي، ومدرب كرة قدم محترف، ومشرف رياضي، ومدرب رياضي خاص، ومدرب ألعاب قوى محترف) في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص بنسبة 15%، على المنشآت التي يعمل بها أربعة عاملين فأكثر، اعتباراً من تاريخ 8/6/1448 الموافق 18/11/2026، حيث يأتي هذا القرار ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، لتسهم في الوصول إلى بيئة أكثر احترافية في المنشآت الرياضية.

مليار ونصف مشاهدة للدورة الإسلامية

سجّلت حسابات دورة ألعاب التضامن الإسلامي بنسختها السادسة التي استضافتها الرياض، وجاءت فيها المنتخبات السعودية بالمركز الرابع بـ(18 ذهبية، 12 فضية، 27 برونزية)، التي شارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف رياضي يمثلون 57 دولة، تنافسوا في 23 رياضة. وفي مواقع التواصل الاجتماعي حضور رقمي غير مسبوق، بعدما تجاوز إجمالي ظهور المنشورات 1.5 مليار ظهور عبر منصات (إكس وإنستغرام وسناب شات وفيسبوك ولينكد إن)، وجاء هذا التفاعل الضخم نتيجة النشر المستمر باللغتين العربية والإنجليزية، ما عزّز وصول المحتوى إلى جماهير واسعة داخل العالم الإسلامي وخارجه.

ألقاب وحضور عالمي للأخضر

تعيش الكرة السعودية فترة زاخرة بالإنجازات على مستوى المنتخبات في جميع الفئات، حيث سجلت جميع الفئات السنية للمنتخبات السعودية إنجازات خلال فترة وجيزة خمسة ألقاب والتأهل لمونديال (الكبار والشباب والناشئين)، إذ كانت البداية في سبتمبر الماضي، عندما توج المنتخب السعودي تحت 19 عاماً بلقب بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عاماً بعد الفوز على اليمن في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، وفي أقل من شهر كانت الكرة السعودية على موعد مع لقب جديد عندما توج المنتخب السعودي تحت 17 عاماً بلقب بطولة كأس الخليج للناشئين بعد فوزه على الإمارات بهدفين نظيفين في المباراة النهائية، وجاء تأهل المنتخب السعودي الأول في 14 أكتوبر الماضي إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه، ليزين هذا التأهل سلسلة إنجازات الكرة السعودية في الفترة الأخيرة، وتوج المنتخب السعودي تحت 16 عاماً ببطولة غرب آسيا تحت 17 عاماً، فيما توج منتخب تحت 19 عاماً بلقب كأس الخليج للشباب تحت 20 عاماً، وهو ما يعكس المستويات المميزة للاعبين السعوديين في هذه الفئات، ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد؛ إذ توج المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الخليج بعد فوزه على العراق بنتيجة 2-0.

24 ميدالية في الأولمبياد الخاص

حققت منتخبات المملكة المكونة من 85 لاعباً ولاعبة، في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين بتحقيق 24 ميدالية (7 ذهبيات، 6 فضيات، 11 برونزية)، إذ سجلت الإنجازات خلال 15 رياضة.

5 ميداليات عالمية لـ«أخضر الملاكمة»

حقق الملاكم السعودي البراء العامودي ذهبية بطولة العالم للكبار للملاكمة التايلندية في فئة تحت 23 عاماً لوزن 57 كيلوغراماً ضمن بطولة العالم التي نظمها الاتحاد الدولي للملاكمة التايلندية في اليونان بمشاركة أكثر من 80 دولة، ويعد إنجاز «العامودي» هو الأول من نوعه باسم المملكة العربية السعودية في رياضة الملاكمة التايلندية «فئة الرجال»، عقب فوز البراء العامودي على نظيره الروسي «إيغور» بنتيجة 29-28، وحقق باقي لاعبي المنتخب أربع ميداليات عن طريق علي الناصر «الميدالية الذهبية»، واللاعب عبدالله الدوسري «الميدالية البرونزية»، واللاعب محسن الصبياني «برونزية»، كما حققت اللاعبة أثير البركة «الميدالية البرونزية».

17ميدالية لأخضر الطاولة

حققت بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة إنجازاً رياضياً كبيراً خلال مشاركتها في بطولة غرب آسيا في الأردن، حيث حصلت على 17 ميدالية متنوعة؛ تشمل 8 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و7 ميداليات برونزية، في حصيلة تعد الأكبر على مدار تاريخ إقامة هذه البطولة، التي شهدت مشاركة 220 لاعباً ولاعبة من 12 دولة، تنافسوا في كافة الفئات العمرية، بما في ذلك الرجال، السيدات، الشباب، الشابات، الناشئون، الناشئات، والأشبال.