تتواصل مباريات الجولة الـ12 من دوري روشن للمحترفين غدا (الثلاثاء) بـ3 مباريات، إذ يستضيف فريق الأهلي نظيره الفيحاء الساعة 6:30 مساء على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة. ويحل فريق النصر ضيفاً على الاتفاق الساعة 8:30 مساء على ملعب ايجو بالدمام. ويلتقي فريق الأخدود نظيره ضمك الساعة 8:30 مساء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.



على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة يلتقي الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة فريق الفيحاء، الذي يملك 12 نقطة، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.



وعلى ملعب ايجو (الدمام) يواجه فريق النصر (المتصدر برصيد 30 نقطة) فريق الاتفاق الذي يملك 15 نقطة. ويطمح كلا الفريقين في تحقيق الفوز، فالفريق النصراوي يسعى لمواصلة الانفراد بالصدارة، فيما يسعى الاتفاق للوصول لمراكز المقدمة في دوري روشن.



وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران يستضيف فريق الأخدود نظيره ضمك في «صراع» الهروب من مؤخرة دوري روشن، إذ يتواجد الأخدود في المركز ما قبل الأخير برصيد 5 نقاط، فيما يحتل فريق ضمك المركز الـ16 برصيد 6 نقاط.