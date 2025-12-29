كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن إدارة نادي الوحدة بقيادة حاتم خيمي، تنوي استقطاب 11 لاعباً خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط إلى الدرجة الثانية، وإعادته لموقعه الطبيعي بين أندية دوري روشن، إذ تقف القضايا السبع المرفوعة ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حجر عثرة أمام رغبة «الوحدة» في التغيير، لكن هناك مساعٍ من وزارة الرياضة لدعم النادي وإغلاق القضايا السبع ليتسنى للنادي التسجيل خلال الفترة القادمة.



وميدانيا بدأ المدرب البوسني «روسمير» في تسلم مهمته الفنية في أول مواجهة رسمية له مع الفرسان يوم السبت القادم أمام العدالة في الأحساء، وكان «ورسمير» قد حضر مواجهة الفريق الأخيرة أمام الأنوار، التي انتصر فيها «الوحدة» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليقفز للمركز الـ 15 بتسع نقاط، ودون المدرب أبرز النقاط السلبية والإيجابية في الفريق تمهيداً لمعالجة هذه الأخطاء في المواجهات القادمة.