واصل الشباب نتائجه السلبية في الموسم الجاري من دوري المحترفين السعودي، مسجلاً أسوأ انطلاقة له منذ انطلاق المسابقة بنظامها الاحترافي، بعد مرور أول 10 جولات من المنافسات، في بداية لم تكن متوقعة لجماهير النادي العاصمي.



وخلال الجولات الـ10 الأولى، اكتفى الشباب بتحقيق فوز وحيد فقط، مقابل 5 تعادلات و4 خسائر، وهي حصيلة تُعد الأضعف في تاريخ مشاركاته بالدوري، ليجد الفريق نفسه في بعيداً عن المنافسة على المراكز المتقدمة التي اعتاد الظهور بها في المواسم الماضية.



وجاءت هذه النتائج تحت قيادة المدرب الإسباني إيمانول ألغواسيل، الذي تسلم مهمة الإشراف الفني وسط آمال كبيرة بإعادة الفريق إلى الواجهة، إلا أن البداية جاءت مخيبة للآمال، سواء على مستوى الأداء أو النتائج، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للجهاز الفني.



عانى الشباب بشكل واضح في الجانب الهجومي، إذ لم ينجح لاعبوه في تسجيل سوى 7 أهداف فقط خلال 10 مباريات، في معدل تهديفي منخفض لا يتناسب مع الإمكانات الفنية المتوفرة في صفوف الفريق. في المقابل، استقبلت شباكه 13 هدفاً، في دلالة على الخلل الدفاعي وغياب الانسجام بين خطوط الفريق.



وتعكس هذه الأرقام حجم المعاناة التي يمر بها الشباب في الموسم الحالي، إذ ظهر الفريق بصورة بعيدة عن شخصيته المعهودة، وسط تذبذب في المستوى وعدم قدرة على حسم المباريات، حتى في المواجهات التي كان قريباً من تحقيق الفوز فيها.



ومع استمرار الموسم، تتجه الأنظار إلى رد فعل الإدارة والجهاز الفني، في ظل مطالبات جماهيرية بضرورة تصحيح المسار سريعاً، سواء من خلال حلول فنية داخل الملعب أو قرارات إدارية تعيد التوازن للفريق، على أمل تجاوز هذه البداية التاريخية السلبية والعودة إلى المسار الصحيح في الجولات القادمة.



أرقام الشباب في الدوري:



- لعب 10 مباريات.



- حقق فوزاً وحيداً.



- تعادل في 5 مباريات.



- خسر 4 مباريات.



- لديه 8 نقاط.



- يحتل المركز الـ13.