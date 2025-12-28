أثارت شركة الطيران الأمريكية Southwest Airlines، موجة واسعة من الجدل بعد إعلانها تطبيق سياسة جديدة تتعلق بالركاب الذين يزيد وزنهم على المتوسط، في خطوة وُصفت بأنها صادمة ومثيرة للانقسام داخل الرأي العام الأمريكي وخارجه.

وبحسب ما ورد في التقارير المتداولة، فإن السياسة الجديدة تمنح الشركة صلاحية فرض رسوم إضافية أو اشتراط مقعد إضافي في حال تبيّن أن الراكب لا يستطيع الجلوس بشكل مريح وآمن في مقعد واحد دون التأثير على سلامة الرحلة أو راحة الركاب الآخرين. وأكدت الشركة، أن القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة لإجراءات السلامة والتشغيل، وليس بدافع التمييز أو الإساءة لأي فئة.

غير أن الإعلان فجّر ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره منتقدون خطوة تحمل طابعاً إقصائياً وتمس كرامة الأفراد، وتفتح الباب أمام سياسات تصنيف جسدي غير مقبولة. في المقابل، دافع مؤيدون عن القرار بوصفه تنظيماً عملياً يهدف إلى ضمان السلامة والعدالة في توزيع المساحات داخل الطائرة، خصوصاً في الرحلات المكتظة.

وتزامن هذا الجدل مع نقاش أوسع داخل الولايات المتحدة حول حدود ما يمكن للشركات فرضه تحت عنوان السلامة، وما قد يتحول إلى ضغط نفسي واجتماعي على فئات بعينها. وبينما شددت الشركة على أن السياسة ستُطبق بمرونة وبحالات محددة فقط، لا يزال الجدل محتدماً حول أثرها الإنساني والقانوني، واحتمال أن تدفع شركات طيران أخرى إلى تبني إجراءات مماثلة.