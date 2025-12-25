أعلن نادي فنربخشة التركي اعتقال رئيسه من قبل الشرطة التركية، حيث لم توضح الأسباب، فيما كشفت تقارير صحفية تركية أن السبب يعود لقضية مخدرات:



«نودّ إعلام الرأي العام بأن رئيس نادينا، السيد صددين ساران، قد تم اقتياده إلى الحجز من قبل قيادة الشرطة، وذلك من مكتب رئاسة فنربخشة، في إطار تحقيق جارٍ. ولا يزال التحقيق معه مستمرًا، ويُدار تحت سلطة ومسؤولية الجهات المختصة». وواصل بيان نادي فنربخشة: «نحن على ثقة تامة بأن رئيسنا سيتجاوز هذه المرحلة بالحكمة والثبات اللذان أظهرهما حتى الآن وتستمر الأعمال التي تُدار بما يخدم مصلحة نادينا دون أي انقطاع، كما أن رئيسنا السيد صددين ساران سيتجاوز هذه الأيام ويواصل عمله بعزم وإصرار من أجل فنربخشة». ويواكب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحامو النادي، ومحامو رئيسنا السيد صددين ساران، العمل على القضية خلال هذه المرحلة.