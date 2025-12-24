يواجه لاعب فريق الاتحاد ماريو ميتاي خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مواجهة الشباب، السبت القادم، الساعة 8:30 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة العميد عقب لقاء الشباب أمام فريق نيوم، الأربعاء 31 ديسمبر الجاري، الساعة 6:25 مساء، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن الجولة الثانية عشرة في دوري روشن.



ويحتل الفريق الاتحادي المركز السابع برصيد 14 نقطة، من 9 مباريات، حقق الانتصار في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر 3 مباريات.