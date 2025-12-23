كشف مدرب النصر جيسوس، عن أن قائد الفريق رونالدو سيكون موجوداً في تشكيلة الفريق في مواجهة الزوراء العراقي غداً (الأربعاء) ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري «أبطال آسيا2». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وقال: «النصر تأهل إلى الدور القادم، وسنلعب غداً ضد ثاني أفضل فريق في مجموعتنا. نحن ابتعدنا عن رتم المباريات، لكننا تدربنا بجدية، ومباراة الزوراء فرصة لمواصلة نسق الانتصارات».



وأضاف: «نعمل على تجهيز اللاعبين بعد فترة غياب استمرت 28 يوماً عن المباريات، وهذه الفترة ليست قصيرة، لذلك نركز على إعادة اللاعبين إلى الجاهزية الكاملة. نحن متصدرون في الدوري وفي آسيا، وفريقنا متطور، ونحتاج إلى المزيد من التطور». وتابع: «التجهيز في الصيف مختلف عن معسكر أبو ظبي، لأن المعسكر الإماراتي كان قصيراً للغاية، لكننا قمنا بتكثيف العمل على الجانب التكتيكي والبدني، والأسبوع الماضي ركزنا على التجهيز للمباراة القادمة بأفضل شكل ممكن».



وعن إصابات بعض اللاعبين قال: «سيماكان تعرض لإجهاد عضلي وبعدها نزلة برد أثَّرت بعد ذلك على جانبه العضلي ما أدى إلى غيابه، لكن عدم وجود الثنائي مارتينيز وسيماكان لا يقلقني، فلدينا لاعبون يستطيعون العطاء».



وحول صفقات النصر الشتوية القادمه قال: «تبقت فترة قليلة على فتح نافذة الانتقالات الشتوية وسنرى ما سيحدث فيها».



وأشاد جيسوس بمقر التدريبات الجديد والمتطور «دار النصر» الذي يقع بمحاذاة معقله الرئيسي ملعب «الأول بارك»، وقال: «أنصح الأندية الأخرى بالاطلاع على منشآت النادي، وأن تقتدي بما نفعل من ناحية تطوير المنشآت».