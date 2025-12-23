يواجه فريق النصر نظيره الزوراء العراقي، غدا (الأربعاء)، الساعة 7:00 مساء، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2.



وضمن الفريق النصراوي التأهل لدور ثمن النهائي، وصدارة المجموعة الرابعة من الجولة الماضية، وأصبحت مواجهة اليوم أمام الزوراء العراقي تحصيل حاصل على مستوى أهمية نتيجة اللقاء، لكنه سيخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز للمحافظة على سجله دون أية خسارة.



ولم يتلق فريق النصر هزيمة ضد الأندية العراقية في البطولات الآسيوية، إذا تقابل معها 5 مرات، كسب النصر 3 مواجهات، وتعادل في اثنتين وسجل 9 أهداف، بينما تلقت شباكه 3 أهداف.



ويعتلي الفريق النصراوي صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة 15 نقطة، بعدما حقق الانتصار في جميع مبارياته السابقة، ويليه الزوراء العراقي في وصافة المجموعة بـ9 نقاط، من الفوز في 3 مباريات وخسارتين.



وظهر النصر في البطولة الحالية بمستويات فنية رائعة ونتائج كبيرة على الرغم من مشاركة بعض العناصر الأساسية مع اللاعبين البدلاء في كافة المباريات، وسيواصل المدرب جيسوس نفس المنهجية بعد إشراك بعض الأسماء الأساسية في مواجهة الليلة ومنح الفرصة للبدلاء قبل مباراة الأخدود القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين.



فيما يسعى الزوراء العراقي لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل للدور القادم، إذ يحتاج للتعادل فقط ليرافق فريق النصر بغض النظر عن نتيجة لقاء استقلول دوشنبه وجوا الهندي.



ويضم الزوراء لاعبين مميزين يتقدمهم الأردنيان نزار الرشدان ورزق بني هاني، والبحريني مهدي الحميدان، والكاميروني بيتانج، والحارس جلال حسن، وضرغام إسماعيل.