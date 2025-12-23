عبّر مدرب فريق نابولي أنطونيو كونتي عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإيطالي، مؤكداً أن لاعبيه استحقوا الفوز بعد مشوار قوي، مشيداً في الوقت ذاته بتطور كرة القدم السعودية، وما يقدمه المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي مع فريق الهلال.



وقال كونتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «قدّمنا مباراة كبيرة، ولعبنا بقوة حتى في أصعب الفترات. حافظنا على النتائج رغم الإرهاق وضغط المباريات، وجئنا إلى هنا من أجل الدفاع عن الشعار واللقب الذي نحمله على قمصاننا».



وأضاف: «خضنا نهائياً قويّاً أمام فريق كبير مثل إنتر، ثم واصلنا العمل ونجحنا اليوم في تحقيق الفوز. اللاعبون أظهروا رغبة حقيقية في الانتصار، وعطشاً للفوز بهذه الكأس، وإصراراً على مواصلة كتابة تاريخ النادي».



وتابع مدرب نابولي: «أبارك للاعبين؛ لأنهم قدّموا كل ما لديهم، وهذا التتويج جاء نتيجة عمل جماعي وروح عالية داخل المجموعة».



وعن تقييمه للأداء، قال كونتي: «إذا كان هناك ما يجب تحسينه، فهو استغلال الفرص. أضعنا العديد من الفرص السهلة، وكان من الممكن إنهاء الشوط الأول بفارق مريح. عندما تُبقي الخصم في أجواء المباراة، فإنك تعرّض نفسك للخطر، ولهذا شددت على أهمية التركيز».



وأشاد كونتي بتجربة إقامة البطولة في السعودية قائلاً: «التجربة في السعودية كانت إيجابية جداً. بقينا معاً لأسبوع كامل، وهذا مهم لتعزيز الانسجام. البيئة هنا احترافية ومتكاملة، ليس فقط للاعبين بل حتى للأجهزة الفنية، والعمل هنا يمنحك شعوراً بالاستقرار والطموح».



وعن المدربين الكبار في الدوري السعودي، قال: «استقطاب مدربين كبار يساهم بشكل مباشر في تطوير كرة القدم. عندما تستمر الأسماء الكبيرة في العمل هنا، فإن مستوى اللعبة سيرتفع خلال فترة قصيرة».



وفي حديثه عن مدرب الهلال، قال كونتي: «سيموني إنزاغي مدرب كبير وصاحب تجربة مميزة، ووجوده مع فريق بحجم الهلال يعكس تطور المشروع الكروي في السعودية. الهلال نادٍ كبير بتاريخ وجماهيرية، والعمل في مثل هذه البيئة يمنح أي مدرب دافعاً إضافياً للنجاح».



واختتم مدرب نابولي حديثه قائلاً: «نحن نعلم أن الموسم صعب، لكن علينا الاستمرار في العمل. التشاؤم انتهى، والمنافسة مفتوحة في الدوري. في كرة القدم والحياة، لا ينبغي أن نقول أبداً: مستحيل».