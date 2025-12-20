عقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للهجن، برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، اجتماعه الرابع في مملكة البحرين، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في إطار جهود الاتحاد المستمرة لتعزيز العمل المؤسسي وتطوير رياضات الهجن على المستوى الدولي.



وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت استعراض التقارير المتعلقة بالأنشطة والبرامج، وبحث عدد من الملفات التنظيمية والإدارية، إلى جانب مناقشة مقترحات تهدف إلى دعم مسيرة الاتحاد وتعزيز حضوره الدولي.



وأكد الأمير فهد بن جلوي، خلال الاجتماع، أهمية المرحلة التي يمر بها الاتحاد، وضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ قرارات مدروسة تسهم في ترسيخ الحوكمة وتطوير رياضات الهجن وفق أسس مستدامة.



كما ثمّن مجلس الإدارة الدعم المقدم من اللجنة الأولمبية البحرينية ولجنة رياضات الموروث الشعبي البحرينية، مشيدًا باستضافة مملكة البحرين وحسن التنظيم وكرم الضيافة، وما لذلك من أثر في إنجاح أعمال الاجتماع ودعم مسيرة الاتحاد.



وفي ختام الاجتماع، شدّد المجلس على أهمية مواصلة تنفيذ الخطط المعتمدة، وتعزيز التعاون مع الاتحادات القارية والدولية، بما يخدم أهداف الاتحاد ويسهم في تطوير رياضات الهجن على المستويين المؤسسي والدولي.