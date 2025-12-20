راهن مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي على أن كأس أفريقيا لن تغادر من أرض بلاده، وسيحتفل أنصار أسود الأطلسي بها في نهاية البطولة التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ويقع «أسود الأطلس» ضمن المجموعة الأولى إلى جانب جزر القمر ومالي وزامبيا، وقال: «ما زلت عند وعودي بأن نحمل «الكأس»، لكن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود والتحلي بالتواضع واحترام المنافسين»، وأضاف: «أعرف جيداً أن جماهيرنا متعطشة للتتويج، وحضورهم سيدعم المنتخب واللاعبين في المباريات، وإذا كان حضورهم من أجل التقاط الصور فقط، فلا حاجة لنا بذلك. ويجب أن يلتزم كل واحد منا بدوره الخاص»، كاشفاً عن أن أي «مغربي» يتمنى قيادة منتخب بلاده في هذا المحفل، خصوصاً أنه على أرضه وبين جماهيره، والضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها تعود عليها، وأصبحت خبزه اليومي ولا تزعجه، مشدداً على صعوبة المباراة الافتتاحية أمام جزر القمر، واختتم تصريحه بقوله: «لا أعلم حتى الآن مدى مشاركة أشرف حكيمي، وفي انتظار التقارير الطبية التي ستحسم موقفه».