أكد مدرب إي سي ميلان ماسيميليانو أليغري، أن مواجهة نصف النهائي تتطلب جاهزية ذهنية عالية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة نصف النهائي الأولى من بطولة السوبر الإيطالي، مشددًا على أن الهدف الأساسي للفريق هو الوصول إلى المباراة النهائية، في ظل قوة المنافس وما يملكه من عناصر قادرة على صناعة الفارق، مبينًا أن نتائج الترتيب لا تعكس دائمًا واقع المواجهات الحاسمة.



من جانبه، شدد الحارس الفرنسي مايك مانيان على أهمية مباراة الغد، موضحًا أن الفريق يعمل بتركيز عالٍ في التحضيرات، وأن الانضباط والعمل الجماعي سيكونان مفتاح التأهل.