تنطلق غدًا الخميس، منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي في نسختها الـ(38)، التي تستضيفها المملكة للمرة السادسة، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، بتنظيم وإشراف وزارة الرياضة.



وستشهد النسخة الـ(38) من كأس السوبر الإيطالي مشاركة 4 من أبرز أندية الكرة الإيطالية، وهي: نابولي، وإي سي ميلان، وبولونيا، وإنتر ميلان، في مواجهات حاسمة تجمع نخبة فرق «الكالتشيو».



وتُفتتح البطولة يوم غدٍ الخميس بمواجهة مرتقبة تجمع نابولي، بطل الدوري الإيطالي للموسم الماضي، بغريمه إي سي ميلان، حيث يسعى نابولي لتأكيد تفوقه المحلي، فيما يدخل ميلان المواجهة بصفته حامل لقب النسخة الماضية، التي توّج بها في الرياض مطلع العام، ما ينذر بنصف نهائي قوي.



ويستكمل الدور نصف النهائي يوم الجمعة 19 ديسمبر، عندما يلتقي بولونيا -بطل كأس إيطاليا- في أول مشاركة له في البطولة بنظامها الجديد، مع إنتر ميلان -وصيف الدوري الإيطالي-، في صراع لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي المقرر إقامته يوم 22 ديسمبر، لتحديد بطل النسخة الحالية.



وتأتي استضافة المملكة لكأس السوبر الإيطالي للمرة السادسة تأكيداً لمكانتها المتنامية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وإتاحة الفرصة للجماهير المحلية والعالمية للاستمتاع بأجواء كرة القدم الأوروبية، ضمن تجربة تنظيمية عالمية تعكس تطور القطاع الرياضي، وتسهم في تعزيز الاستثمار الرياضي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.