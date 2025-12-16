«الرحيل وارد».. اجتماع حاسم بين وكيل صلاح وإدارة ليفربول

أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو، أن وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، رامي عباس، سيعقد اجتماعاً مع إدارة نادي ليفربول، لحسم مصير موكله مع «الريدز» خلال المرحلة القادمة.



تصريحات مثيرة تشعل الجدل

وكان النجم المصري قد أشعل جدلاً واسعاً بتصريحات مثيرة، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة توالياً أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»، الأسبوع الماضي، مؤكداً أن هناك من لا يرغب في استمراره داخل النادي، ومشيراً إلى انقطاع علاقته بالمدرب آرني سلوت.

عقوبة أوروبية وعودة محلية

وعاقب ليفربول لاعبه بالاستبعاد من لقاء الفريق ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود ويشارك بديلاً في الفوز على برايتون بهدفين دون رد، السبت الماضي، في مباراته الأخيرة قبل الانضمام إلى منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

اجتماع مرتقب دون مشاركة صلاح

وأوضح رومانو، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، أن رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، سيسافر إلى إنجلترا لعقد اجتماع حاسم مع كبار مسؤولي ليفربول، لمناقشة وضع اللاعب، واتخاذ قرار مشترك بشأن الخطوة التالية.

موقف ليفربول واهتمام سعودي

وأضاف رومانو أن إدارة ليفربول ليست في عجلة من أمرها لبيع صلاح، مؤكداً أنه في حال رغب اللاعب في الاستمرار، ستكون الإدارة سعيدة بذلك، أما إذا قرر الرحيل، فسيُطلب من وكيله عرض أي عروض رسمية متاحة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يتضمن عروضاً رسمية، بل اهتماماً سعودياً فقط.

تركيز كامل على أمم أفريقيا

وتابع رومانو: «سيُعقد الاجتماع دون مشاركة صلاح، إذ يركز اللاعب حالياً بشكل كامل على الاستعداد مع منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025».