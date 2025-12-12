أبدى مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، فخره بأداء لاعبيه رغم خسارتهم أمام الأردن (0 - 1) في الدور ربع النهائي وتوديع بطولة كأس العرب، خلال المواجهة التي جرت اليوم، على استاد المدينة التعليمية.



وقال المدرب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء: «المنتخب العراقي لم يبدأ المباراة كما يجب في الشوط الثاني، وأتاح الفرصة لمنتخب الأردن للسيطرة والضغط، وخلق بعض فرص التسجيل»، مضيفا: «في الشوط الثاني دخلنا في أجواء المباراة وسيطرنا بالاستحواذ الذي وصل لنسبة 70%، دون التمكن من ترجمة الفرص التي حصلنا عليها لأهداف».



وأوضح أن لاعبي المنتخب العراقي بذلوا قصارى جهدهم في النصف الثاني من اللقاء، وتحكموا في المجريات، إلا أن بعض التفاصيل الصغيرة هي التي رجحت كفة منتخب الأردن، والذي تمكن من الخروج بنتيجة الفوز ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي.



وأشاد مدرب المنتخب العراقي بمستوى التنظيم في بطولة كأس العرب من جميع النواحي، مشيرا إلى أن جميع المنتخبات شعرت بالأجواء الجميلة التي انعكست على التنافس في المباريات.



كما لفت المدرب إلى أنهم خرجوا بالعديد من المكاسب كون البطولة كانت فرصة مثالية لمنتخب العراق، من أجل التحضير لخوض منافسات الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، والذي سيقام في شهر مارس القادم.



وختم أرنولد، تصريحه خلال المؤتمر الصحفي، بالتأكيد على أن البطولة كانت أيضا فرصة لبعض الوجوه الجديدة الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة في مباريات تنافسية من الدرجة العالية، ساهمت في جاهزيتهم لخوض الاستحقاقات القادمة التي سيخوضها المنتخب العراقي.