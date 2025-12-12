تختتم غدًا السبت منافسات الأسبوع الأول من بطولة «السعودية» لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، حيث يسدل الستار عن الفارس المتوج بلقب شوط الجائزة الكبرى (ارتفاع ـ 1.55 متر) لفئة الأربع نجوم.



وانطلقت أمس الخميس، منافسات النسخة الخامسة من البطولة بمقر قفز السعودية في الجنادرية لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم، بجوائز مالية تتجاوز الـ5 ملايين ريال، وبمشاركة 173 فارسًا وفارسة من 14 دولة.



ويعكس السجل الشرفي لأبطال الجائزة الكبرى في النسخ الأربع الماضية في البطولة تتويج فرسان من 4 قارات مختلفة، ومصنفين ضمن قائمة (TOP 100) في التصنيف العالمي وأبطال كبار في قفز الحواجز، هم: الفارسة الأسترالية إدوينا ألكساندر بطل النسخة الأولى عام 2021، الفارس الياباني ميكي كاواي بطل النسخة الثانية عام 2022، الفارس الألماني كريستيان ألمان بطل النسخة الثالثة عام 2023، وأخيرًا الفارس السعودي عبدالله الشربتلي بطل النسخة الرابعة عام 2024.



وتتميز أشواط «قفز السعودية» دوليًا أنها ضمن أجندة الاتحاد الدولي للفروسية، وتجمع بين التصنيف الدولي، الجوائز المالية، النقاط المؤهلة لكأس العالم وإقامتها في منشأة تتميز بتصميمها وبنيتها التحتية عالمية المستوى، والتي تحظى بإشادة الفرسان والمدربين الدوليين.