أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس القارات للأندية «FIFA قطر 2025» في مؤتمر صحفي عقد اليوم (الثلاثاء) عن اكتمال جميع الاستعدادات لاستضافة المباريات الثلاث الختامية من البطولة.



وستقام مباريات البطولة على ملعب أحمد بن علي في أيام (10 و13 و17) ديسمبر، خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب «FIFA قطر 2025».



وأشارت اللجنة المحلية المنظمة إلى أن هذه النسخة تحظى باهتمام واسع من جماهير المنطقة والعالم، مما يعكس الزخم الكبير الذي تكتسبه البطولة قبل انطلاق مبارياتها.



وأوضح المدير التنفيذي للتسويق والترويج والشؤون التجارية باللجنة المحلية المنظمة حسن الكواري، أن التزام قطر باستضافة بطولات عالمية ينبع من الإيمان بأهمية الارتقاء بكرة القدم على جميع المستويات، بدءًا من تعزيز المنافسة في منطقة الخليج، ولم شمل العالم العربي في كأس العرب، ودعم المواهب الشابة، وصولًا إلى استقبال أبطال العالم في كأس القارات للأندية.



من جانبه أعلن المسؤول عن البطولة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، روبرتو غراسي، عن الجاهزية لاستضافة ثالث البطولات التي تنظمها قطر خلال هذه الفترة، متطلعًا إلى النسخة الثانية من كأس القارات للأندية «FIFA»، بما يعكس النجاح اللافت الذي حققته النسخة الرائعة في العام الماضي.



وكانت قطر قد استضافت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد في العام الماضي 2024، التي شهدت تتويج نادي ريال مدريد باللقب في إستاد لوسيل الذي يتسع لـ(80) ألف مشجع، وشهد النهائي التاريخي لكأس العالم «FIFA قطر 2022».



وتأتي بطولة كأس القارات للأندية ضمن أجندة كروية حافلة تستضيفها قطر، إلى جانب بطولة كأس الخليج العربي تحت (23) عامًا 2025 وبطولة كأس العرب «FIFA قطر 2025»، مما يعكس استمرارها في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية بمعايير استثنائية.



وتنطلق البطولة غدًا (الأربعاء) بديربي الأمريكتين «FIFA قطر 2025» بين كروز أزول المكسيكي بطل شمال أمريكا، أمام نادي فلامنغو البرازيلي بطل كأس كونميبول ليبرتادوريس 2025، والفائز منهما سيلتقي بيراميدز المصري في كأس التحدي الذي سيقام السبت القادم، والفائز من اللقاء سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا أمام في نهائي كأس القارات للأندية «FIFA قطر 2025»، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، على ملعب أحمد بن علي.