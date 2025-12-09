أثبت المنتخب السعودي تفوقه التاريخي على نظيره الفلسطيني خلال تسع مواجهات سابقة، جمعت المنتخبين في مختلف البطولات، بعدما نجح «الأخضر» في حصد خمسة انتصارات، مقابل أربعة تعادلات، دون أن يُسجّل المنتخب الفلسطيني أي فوز يُذكر في تلك اللقاءات، في مؤشر واضح على الفارق الفني الكبير بين المنتخبين خلال المواجهات المباشرة.

وتحمل مباراة المنتخبين السعودي والفلسطيني، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، أهمية خاصة، كونها ستكون رابع مواجهة عربية تجمع المنتخبين في بطولة كأس العرب. وكانت البداية في نسخة 1992 حين خطف المنتخب السعودي الفوز بنتيجة 2-1، ثم حضر التعادل الإيجابي 2-2 في نسخة 2012، قبل أن يتكرر التعادل مجدداً بهدف لمثله في نسخة 2021 الماضية.

وسجلت أكبر نتيجة في تاريخ لقاءات المنتخبين خلال تصفيات كأس العالم 2022، حين قدّم «الأخضر» عرضاً هجومياً قوياً أنهاه بانتصار عريض قوامه خمسة أهداف دون رد أمام المنتخب الفلسطيني.