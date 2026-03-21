أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت ​بيسنت أن إدارة الرئيس ترمب منحت إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوما لشراء النفط الإيراني في عرض البحر، بهدف تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة منذ اندلاع ‌الحرب الأمريكية الإسرائيلية ‌على إيران.



تخفيف الضغوط



وقال بيسنت في ‌بيان على منصة إكس: «من خلال فتح هذا الإمداد الحالي مؤقتا ⁠للعالم، ⁠ستوفر الولايات المتحدة بسرعة نحو 140 مليون برميل من النفط للأسواق العالمية، مما يزيد من كمية الطاقة العالمية ويساعد في تخفيف الضغوط المؤقتة على الإمدادات التي تسببها إيران».



وأضاف بيسنت: «باختصار، سنستخدم البراميل الإيرانية ضد ​طهران لإبقاء ​الأسعار منخفضة بينما نواصل عملية ملحمة الغضب».



إعفاء مؤقت



وهذه المرة ​الثالثة ‌التي ⁠تمنح ​فيها الولايات ⁠المتحدة إعفاء مؤقتا من العقوبات في غضون أسبوعين تقريبا.



وكانت الولايات المتحدة قد خففت سابقا العقوبات على النفط الروسي، وأصدرت ⁠ترخيصا عاما يتيح بيع ‌النفط الخام والمنتجات ‌البترولية الإيرانية المحملة ​على السفن ‌اعتبارا من 20 مارس إلى 19 أبريل نيسان، وفقا للترخيص المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة.