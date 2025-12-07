إنتر ميامي بطلاً للدوري الأمريكي

تُوج إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز مثير على حساب فانكوفر وايت كابس بنتيجة 3-1، مساء أمس (السبت)، في المباراة النهائية التي جمعت بين بطلي القسمين الشرقي والغربي.

وقاد المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو فريق إنتر ميامي بجانب مواطنه ليونيل ميسي نجم كرة القدم الأسطوري لحصد اللقب لأول مرة في تاريخ النادي.

سجل إيدير أوكامبو لاعب فانكوفر بالخطأ في مرماه وتقدم لصالح إنتر ميامي في الدقيقة 8، ولكن علي أحمد تعادل لصالح فانكوفر في الدقيقة 60.

وأحرز الأرجنتيني رودريغو دي بول هدف الفوز بصناعة ميسي في الدقيقة 71 من عمر المباراة، ثم عزز تاديو أليندي الانتصار في الدقيقة 90+5.

وتُوج ميسي بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة ليضيفه إلى لقبَي الدوري الإسباني مع برشلونة، والفرنسي مع باريس سان جيرمان.

ويضم إنتر ميامي بين صفوفه الثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، بجانب النجم الأوروغوياني لويس سواريز.