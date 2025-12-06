يخوض فريق الوحدة مساء بعد غد (الاثنين) لقاء ودياً أمام فريق الرجاء المغربي على ملعبه بمكة المكرمة، استعداداً لمواجهة فريق الأنوار (الأحد) 14 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ11 في دوري يلو.



ويسعى المدرب المؤقت محمود عباس من خلال اللقاء الودي ضد فريق الرجاء المغربي إلى إيجاد حلول فنية مناسبة من أجل تلافي الأخطاء التي أسهمت في خسارة الفريق أمام الرائد بنتيجة 1/2 في الجولة العاشرة من دوري يلو، ويعمل المدرب الوحداوي على تكثيف العمل الفني من خلال التدريبات الصباحية والمسائية للوصول لجاهزية فنية ولياقية مناسبة.



وتهدف الإدارة الوحداوية للوقوف على احتياجات الفريق الفنية من أجل استقطاب لاعبين محليين وأجانب لتدعيم صفوف الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في حالة إغلاق الشكاوى المرفوعة على النادي في «الفيفا».