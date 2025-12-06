تغادر بعثة فريق الهلال غدا (الأحد) إلى مدينة العين الإماراتية لإقامة معسكر لمدة أسبوع، يتخلله خوض الزعيم مباراة ودية أمام فريق المحرق البحريني السبت القادم، ثم يعود لاستكمال تحضيراته الفنية في الرياض قبل عودة المنافسات المحلية والقارية في ما تبقى من الموسم الحالي.



وكان المدرب سيموني إنزاغي منح لاعبي الزعيم راحة لمدة 7 أيام؛ وذلك نظير توقف المنافسات بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر.



هذا ويسعى إنزاغي لاستغلال فترة التوقف الحالية بتجهيز الفريق الهلالي فنياً ولياقياً قبل العودة لاستئناف المباريات في نهاية ديسمبر الجاري، الذي تنتظر الزعيم خلاله 4 مباريات، منها 3 ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين، «الأولى» أمام فريق التعاون الجمعة 19 ديسمبر الجاري، الساعة 8:30 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، و«الثانية» ضد فريق الخليج الجمعة 26 ديسمبر، الساعة 8:30 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، و«الثالثة» أمام الخلود الأربعاء 31 ديسمبر، الساعة 8:30 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، و«الرابعة» ضد فريق الشارقة الإماراتي الإثنين 22 ديسمبر، الساعة 7:00 مساء، على ملعب الشارقة، ضمن مباريات الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.



يذكر أن فريق الهلال يحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، ويتصدر مجموعة الغرب في مسابقة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة برصيد 15 نقطة.







