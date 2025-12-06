يختتم المنتخب السعودي مخططاته الفنية لمواجهة منتخب المغرب بعد غد (الإثنين) الساعة 8:00 مساءً، على استاد لوسيل، في ختام مباريات المجموعة الثانية، ضمن بطولة كأس العرب «فيفا» 2025 المقامة حالياً في قطر، إذ رصد الجهاز الفني بقيادة رينارد نقاط الضعف في منتخب المغرب خلال المباراتين التي خاضهما أمام منتخبي جزر القمر، وعمان من أجل التركيز عليها ووضع النهج الفني المناسب للمواجهة المرتقبة.



وسيجري «الأخضر» مناورة كروية ختامية غدا (الأحد) سيركز من خلالها على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في المباراة القادمة، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة المغرب، التي يدخلها المنتخب السعودي بفرصتي الفوز أو التعادل للمحافظة على صدارة المجموعة الثانية بعد أن ضمن التأهل لدور ربع النهائي.



وكان لاعبو الأخضر الذين شاركوا في لقاء جزر القمر، التي كسبها «الأخضر» بنتيجة 1/3، أدوا تمارين استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين تمارين فنية ولياقية.



من جانبها، احتفلت الجماهير السعودية بتحقيق منتخبنا الوطني الانتصار على منتخب جزر القمر في ثاني المباريات بكأس العرب والتأهل لدور الثمانية في البطولة، وأثنت على روح اللاعبين والمستوى الفني الكبير الذي ظهروا به في لقاء جزر القمر والفوز بنتيجة 1/3، وطالبت الجماهير اللاعبين بالاستمرار في تقديم الأداء الفني الرائع وتحقيق الانتصار على منتخب المغرب وحصد النقاط الثلاث، والمنافسة بقوة على الفوز بكأس العرب بمشيئة الله، وأكدت الجماهير مواصلة دعم ومساندة الأخضر من أجل حصد الكأس العربية.



انفوجرافيك



مباراة الأخضر القادمة:



الإثنين 2025/12/8



السعودية × المغرب



8:00 مساءً