أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن تواجد المنتخب السعودي إلى جانب منتخبات إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر، وبالنظر إلى المنتخبات المتنافسة مع الأخضر نجد أن منتخبي إسبانيا والأوروجواي غنيان عن التعريف خصوصاً مع تواجد نجوم كبار ومعروفين على المستوى الدولي في صفوفهما.



ويبرز اسم الوافد الجديد إلى المونديال منتخب الرأس الأخضر الذي يحتفل بوصوله التاريخي الأول إلى نهائيات كأس العالم، وسنقدم في «عكاظ» نظرة شاملة على منتخب الرأس الأخضر:



في البداية لم يكن تأهل منتخب «كاب فيردي» أو «الرأس الأخضر» تأهلاً عادياً لبلد لا يتجاوز عدد سكانه 524 ألف نسمة وتبلغ مساحته الإجمالية 4 آلاف كيلومتر مربع، بل حققه المنتخب عن جدارة واستحقاق عندما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله مبكراً عبر تصدر مجموعته التي ضمت إلى جواره منتخبات الكاميرون وأنجولا وليبيا وموريشيوس وإسواتيني، ونجح في حسم التأهل بصدارة مجموعته بفارق 4 نقاط عن المنتخب العريق منتخب الكاميرون.



وجاء تأهل المنتخب إلى المونديال تتويجاً لمسار تصاعدي تعيشه كرة القدم في البلاد فمنذ مشاركتهم الأولى في كأس أمم أفريقيا عام 2013، ظهر المنتخب في 4 نسخ من أصل 6، وبلغوا ربع النهائي في نسخة 2023 بعد تصدرهم مجموعة ضمت مصر وغانا.



ويضم منتخب الرأس الأخضر الملقب بـ «القروش الزرقاء» 26 محترفاً ينتشرون في 15 دوري حول العالم، من بينهم حارس مرمى فريق الحزم برونو فاريلا، وقائد المنتخب ولاعب كوتشايلي سبور التركي ريان منديش، ولاعب أومونيا سيميدو، وستيفن موريرا مدافع كولومبوس كرو الأمريكي، ولوغان كوستا لاعب فياريال الإسباني.