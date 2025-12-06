حضرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس، حفل القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، الذي أُقيم في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في العاصمة واشنطن، برفقة وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل.



وشهدت المناسبة، حضور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، ورئيسة الولايات المتحدة المكسيكية كلوديا شينباوم، ودولة رئيس وزراء كندا مارك كارني، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وعدد من كبار المسؤولين ومسيري الاتحادات الوطنية لكرة القدم وممثلي الدول المتأهلة للبطولة.



وتأتي استضافة حفل القرعة في واشنطن قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في إطار الاستعدادات التنظيمية للبطولة الأكبر في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المنتخبات والمدن المستضيفة.



يذكر أن قرعة كأس العالم 2026 لكرة القدم، أوقعت، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة (H) إلى جانب منتخبات إسبانيا، الرأس الأخضر، وأوروغواي.



وضمت المجموعة الأولى (A) منتخبات المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، والفائز من الملحق الأوروبي (D)، بينما حوت المجموعة الثانية (B) كندا، الفائز من الملحق الأوروبي (A)، قطر، وسويسرا.



وجاءت المجموعة الثالثة (C) بمنتخبات البرازيل، المغرب، هايتي، وأسكتلندا، في حين ضمت المجموعة الرابعة (D) الولايات المتحدة، باراغواي، أستراليا، والفائز من الملحق الأوروبي (C). وشهدت المجموعة الخامسة (E) وجود ألمانيا، كوراساو، كوت ديفوار، والإكوادور، بينما جمعت المجموعة السادسة (F) هولندا، اليابان، الفائز من الملحق الأوروبي (B)، وتونس.



أما المجموعة السابعة (G) فضمّت بلجيكا، مصر، إيران، ونيوزيلندا، في حين ضمت المجموعة الثامنة (H) إسبانيا، الرأس الأخضر، المملكة العربية السعودية، وأوروغواي.



واشتملت المجموعة التاسعة (I) على فرنسا، السنغال، الفائز من الملحق القاري (2)، والنرويج، بينما ضمت المجموعة العاشرة (J) الأرجنتين، الجزائر، النمسا، والأردن، في حين جاءت المجموعة الحادية عشرة (K) بالبرتغال، الفائز من الملحق القاري (1)، أوزبكستان، وكولومبيا، واختتمت المجموعة الثانية عشرة (L) بتواجد إنجلترا، كرواتيا، غانا، وبنما.