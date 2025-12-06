يشير أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور كالسين غمزاتوف، إلى أن اللوزتين الحنكيتين تلعبان دورًا مهمًا في نمو الجهاز المناعي لدى الأطفال، ما يجعل استئصالهما إجراءً غير مفضل إلا في حالات محددة تتطلب ذلك.

اللوزتان ودورهما في المناعة

يشرح الدكتور أن العديد من الأطفال يعانون خلال فصل الشتاء من التهابات الحلق المتكررة ونزلات البرد، ما يدفع بعض الأهالي للتفكير الفوري في استئصال اللوزتين كحل وقائي، إلا أن هذا التصرف غالبًا ما يكون غير مبرر طبيًا. ويوضح أن اللوزتين تشكلان جزءًا من منظومة الدفاع المناعي في مرحلة الطفولة، ولذلك فإن الممارسة الطبية تميل إلى تقليص حجمهما عند الحاجة، بدلًا من استئصالهما الكامل. وغالبًا ما يتم هذا الإجراء بالتزامن مع إزالة الغدانيات (الزوائد الأنفية) في حالات التضخم المفرط أو الانسدادات.

متى يصبح التدخل الجراحي ضروريًا؟

يشير الدكتور إلى أن الاستئصال الكامل لا يُوصى به إلا عند تكرار نوبات الالتهاب، أو عند تشكل لويحات قيحية، أو عند ظهور مضاعفات التهابية حادة. ويؤكد أن الحفاظ على صحة اللوزتين يعتمد بشكل أساسي على النظافة الفموية الجيدة واتباع نظام غذائي متوازن، مضيفًا أن بعض مشكلات الجهاز الهضمي قد تؤثر سلبًا على حالتهما.

تحذيرات من المضاعفات الخطيرة

يشدد الدكتور على أهمية التشخيص المبكر والمتابعة الطبية عند ظهور أولى علامات التهاب اللوزتين، محذرًا من أن الإهمال في علاج الالتهاب قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خاصة لدى الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة، وقد تشكل خطرًا على الحياة في بعض الحالات.

المضاعفات طويلة الأمد

من جهته، يؤكد أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور بوريس ستاروفيتسكي، أن الخطر الأكبر لالتهاب اللوزتين لا يكمن في الألم اللحظي فحسب، بل في المضاعفات المحتملة التي قد تستمر مدى الحياة، وتؤثر على القلب والمفاصل والكلى، ما يستدعي متابعة دقيقة لكل حالة وعدم التسرع في اتخاذ قرار الاستئصال.