علمت مصادر «عكاظ» أن قائد منتخب المغرب عبدالرزاق حمدالله سيتم إيقافه مباراتين من قبل لجنة الانضباط لبطولة كأس العرب 2025 بقطر، بعد طرده المباشر من لقاء منتخب بلاده أمام نظيره العماني في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الجمعة)، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعة الذي انتهى بالتعادل السلبي، إذ جاء طرد «حمد الله»بعد تدخل عنيف على المدافع العماني هاني الرشيدي في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي جرت على ملعب المدينة التعليمية في قطر، وهذا التدخل يعاقب عليه القانون بالإيقاف مباراتين، وبذلك سيغيب «حمدالله» عن مواجهة المنتخب السعودي في الجولة الثالثة من المسابقة.
Sources from "Okaz" have learned that Morocco's national team captain, Abderrazak Hamdallah, will be suspended for two matches by the disciplinary committee for the Arab Cup 2025 in Qatar, following his direct red card in the match against Oman today (Friday), which ended in a goalless draw. Hamdallah was sent off after a violent tackle on Omani defender Hani Al-Rashidi in the 53rd minute of the match held at the Education City Stadium in Qatar. This tackle is punishable by law with a two-match suspension, meaning Hamdallah will miss the match against the Saudi national team in the third round of the tournament.