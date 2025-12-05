علمت مصادر «عكاظ» أن قائد منتخب المغرب عبدالرزاق حمدالله سيتم إيقافه مباراتين من قبل لجنة الانضباط لبطولة كأس العرب 2025 بقطر، بعد طرده المباشر من لقاء منتخب بلاده أمام نظيره العماني في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الجمعة)، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعة الذي انتهى بالتعادل السلبي، إذ جاء طرد «حمد الله»بعد تدخل عنيف على المدافع العماني هاني الرشيدي في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي جرت على ملعب المدينة التعليمية في قطر، وهذا التدخل يعاقب عليه القانون بالإيقاف مباراتين، وبذلك سيغيب «حمدالله» عن مواجهة المنتخب السعودي في الجولة الثالثة من المسابقة.