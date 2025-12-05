هل يغادر داروين نونيز الهلال في يناير؟

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو حقيقة الأنباء المتداولة حول اقتراب رحيل المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز عن صفوف الهلال خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح خبير الانتقالات، عبر حسابه على منصة «إكس»، نقلاً عن مصادر مقربة من اللاعب، أن نونيز مركّز تماماً مع الهلال وسعيد بالاستمرار داخل الفريق، مشيراً إلى أن ما يتردد عن رغبته في المغادرة في يناير غير صحيح.

وانضم داروين نونيز إلى الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ليفربول الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 53 مليون يورو، وفق تقديرات موقع «ترانسفير ماركت».

أرقام نونيز مع الهلال

خاض المهاجم الأوروغوياني 11 مباراة بقميص «الزعيم» في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

يذكر أن المنافسات السعودية متوقفة في الوقت الحالي، بسبب مشاركة «الأخضر» في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.