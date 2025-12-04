اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم (الخميس) تحضيراته لمواجهة منتخب جزر القمر، في المباراة التي ستقام مساء غدٍ الجمعة على استاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب FIFA قطر 2025.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب في نادي السد، تحت إشراف مساعد المدير الفني فرانسوا رودريغيز، حيث بدأت الحصة التدريبية بمران الإحماء، أعقبها مران في مربعات تكتيكية، تلا ذلك مران على الكرات الثابتة، قبل أن تختتم الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.



يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، عمان، وجزر القمر.