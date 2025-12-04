يخوض منتخب تونس وصيف حامل اللقب لقاء مهما ومصيريا عندما يواجه نظيره المنتخب الفلسطيني عند تمام الساعة 5:30 من مساء اليوم (الخميس) على استاد لوسيل ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس العرب قطر 2025.



يدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء دون نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى من أمام سورية بهدف دون مقابل، ويسعى للفوز في هذا اللقاء لتجديد آماله في التأهل للدور الثاني فالخسارة تعني توديعه للبطولة أما التعادل فستضعف آماله بالتأهل.



فيما يدخل منتخب فلسطين هذا اللقاء محتلاً صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على قطر بهدف دون مقابل، ويطمح لتحقيق الفوز والتأهل رسمياً للدور الثاني لأول مرة في تاريخ مشاركاته في البطولة.



وأكد رامي حمادة حارس مرمى منتخب فلسطين بأن هدف منتخب بلاده تحقيق الانتصار حيث قال: «هدفنا دائماً تحقيق الانتصار، وندخل هذا اللقاء بهذه العقلية، لكن منتخب تونس قوي جداً بكل صراحة، وكذلك المنتخب السوري التي نكن له الاحترام ونبارك لهم فوزهم، والمباراة لن تكون سهلة وستُلعب على تفاصيل صغيرة، ولكن نحن نلعب بالمستوى العالي، ونلعب بانضباط ونقدم مستوى كبيراً، لذلك سيكون لقاء صعباً على الطرفين».