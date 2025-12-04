خسر فريق تشيلسي من مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة (3-1) على ملعب «إيلاند رود» بمدينة ليدز، ضمن الجولة (14) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتجمَّد رصيده عند (24) نقطة في المركز الرابع، ويصعد ليدز يونايتد للمركز الـ(17) بـ(14) نقطة، إذ شهد اللقاء تسجيل عدة أرقام قياسية تسجل للمرة الأولى في مواجهة الفريقين، حيث انتصر ليدز في مباراتين متتاليتين على ملعبه في البريميرليغ، للمرة الأولى منذ أبريل 1998، وحقق مدرب الفريق «دانييل فاركي» أول فوز له على «تشيلسي» في الدوري الممتاز، خلال مسيرته التدريبية، ويعد هدف نجم ليدز «جاكا بيجول» هو أسرع هدف يستقبله تشيلسي من ركنية في الدوري الإنجليزي، منذ مواجهة وولفرهامبتون في يناير 2011، حيث جاء بعد 5 دقائق و24 ثانية فقط.