شهدت حلبة كورنيش جدة، انعقاد مؤتمر «رالي طويق» للسيارات الكلاسيكية، الذي تُنظمه شركة كروس سيكشن غلوبال، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إذ كُشفت رسميّاً النسخة الرابعة من مسار الرالي، الذي يقام خلال الفترة من 25 يناير - 6 فبراير 2026.



وينطلق الرالي بمسارات تمتد عبر السعودية ودول خليجية متعددة، انطلاقاً من العلا ثم مُدن حائل، وبريدة، والرياض، والأحساء، ليتوجه إلى جبل الظنّة بالإمارات العربية المتحدة ومدينة العين، وينتقل إلى مسقط في سلطنة عُمان، ويعود في الختام إلى الشارقة، بمشاركة أكثر من 50 سيارة كلاسيكية من موديلات 79 وما دون، ووسط تضاريس متنوعة وجغرافيا فريدة، تمتد لأكثر من 3,400 كيلومتر.



ويأتي إعلان المسار الجديد ليعكس هوية الرالي وما يقدمه من تجربة فريدة تجمع أصالة السيارات الكلاسيكية وجمال المواقع الطبيعية والتاريخية التي تمر بها مراحل الحدث.



من جانبه أكّد رئيس فريق التنظيم لرالي طويق الدولي للسيارات الكلاسيكية الدكتور ناصر المسعري، في تصريحٍ لـ«واس»، أن الرالي يمثّل منصة نوعية تحتضن شغف المشاركين بسياراتهم التاريخية، مؤكداً أن النسخة الرابعة تستقطب نماذج فريدة تجاوز عمرها عقوداً عدة، مما يجعل المشاركة فيها اختباراً حقيقيّاً لقوة المركبات وكفاءة قائديها، ويعكس مكانة المملكة المتنامية في تنظيم الفعاليات المتخصصة ذات الطابع التراثي والرياضي.



وبيّن الدكتور المسعري أن اختيار اسم «طويق» يأتي نسبة إلى الجبل التاريخي العريق في المملكة، بوصفه رمزاً للصلابة والثبات، وهي الصفات التي تتواءم مع طبيعة الرالي الذي يعتمد على سيارات يراوح عمرها بين (47 - 70) عاماً، مما يجعل التحدي ذا طابع تقني وإنساني في آنٍ واحد، ويمنح المنافسة معايير عالمية تضاهي أبرز الراليات الدولية.



وأضاف أن الرالي ينسجم مع توجهات المملكة في تعزيز مسارات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، مشيراً إلى أن الفعالية تُسهم في إبراز القيمة التاريخية للسيارات الكلاسيكية، إلى جانب دورها في جذب الزوار والمشاركين من داخل المملكة وخارجها، ضمن منظومة تدعم المشهد السياحي والثقافي الوطني.



يُذكر أن الرالي يتميز بكونه مرحليّاً، يمر فيه المتسابقون بمراحل عدة ومدن ودول عبر مسارات محددة للسائقين، كما يجب على المتسابقين إنهاء كل مرحلة ضمن وقت محدد للحصول على نقاط المرحلة الكاملة، وتُجمع النقاط لتحديد المراكز النهائية، مما يجمع بين التحدي والمهارة والمتعة البصرية للسيارات الكلاسيكية.